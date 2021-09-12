اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 08:04 م
أكرم القصاص
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ميركل تدعو لحملة تطعيم الأسبوع المقبل فى عموم ألمانيا ضد كورونا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 06:40 م
ميركل تدعو لحملة تطعيم الأسبوع المقبل فى عموم ألمانيا ضد كورونا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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دعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل،الشعب الألماني، إلى تلقى لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل باعتباره "أسبوع التطعيم" على مستوى البلاد، مؤكدة توافر لقاح موثوق وفعال بدرجة كافية، وأن فرق التطعيم المتنقلة ستعمل على تطعيم المواطنين في جميع الأماكن سواء وسائل المواصلات أو النوادي أو دور العبادة.


وأكدت ميركل خلال كملتها الأسبوعية اليوم الأحد أن حملة التطعيم ترجع إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، وأن أغلب المصابين غير محصنين، ومن أجل اجتياز الخريف والشتاء جيدا وللسيطرة الدائمة على الفيروس.


وأشارت إلى أنه تم تطعيم أكثر من 50 مليون مواطن ما يعد نجاحا كبيرا، لافتة إلى أن الفيروس منذ ظهوره في البلاد حتى الآن تسبب في إصابة أكثر من 4 ملايين شخص ووفاة أكثر من 90 ألفا.


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