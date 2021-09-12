مصرع طفلة سقطت على رأسها مظلة داخل نادٍ في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها، إثر سقوط مظلة حديدية فوق رأسها داخل أحد الأندية في مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام باستقبالها جثة الطفلة "م. ا"، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بمدينة حلوان سقطت فوق رأسها مظلة حديد تسببت في إصابتها إصابات بالغة أسفرت عن مصرعها.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شهبة جنائية في الحادث. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.