اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة سقطت على رأسها مظلة داخل نادٍ في حلوان

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:16 م
مصرع طفلة سقطت على رأسها مظلة داخل نادٍ في حلوان إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها، إثر سقوط مظلة حديدية فوق رأسها داخل أحد الأندية في مدينة حلوان.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام باستقبالها جثة الطفلة "م. ا"، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بمدينة حلوان سقطت فوق رأسها مظلة حديد تسببت في إصابتها إصابات بالغة أسفرت عن مصرعها.
 
وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شهبة جنائية في الحادث. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نادى حلوان

مظلة حديدية

لهو الاطفال

قسم حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة