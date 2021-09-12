مصرع طالب وإصابة قهوجى أطلق 6 مسجلين النار عليهما أثناء جلوسهما بالمقهى

الدقهلية - شريف الديب

لقى طالب بالسنة النهائية بكلية التجارة مصرعه، وأصيب عامل بمقهى بعد إطلاق 6 مسجلين النار عليهم داخل أحد المقاهى بقرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية للانتقام من عامل المقهى، وتكثف الأجهزة الأمنية فى الدقهلية، بالتنسيق مع الأمن العام، جهودها لضبط المتهمين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين من مستشفى شربين العام بوصول طالب مصاب بطلق نارى فى البطن وتوفى عقب وصوله وإصابة عامل بطلقتين فى القدم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب أكد قيام 6 مسجلين خطر يستقلون 3 دراجات نارية، قاموا بالنزول أمام المقهى وإطلاق وابل من الأعيرة النارية، وكان يقصدونه هو، بسبب قيامه بالشهادة على أحد المسجلين فى قضية وتم إصدار الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وكشفت المعاينة أن المقتول يدعى محمد م ع 22 سنة خريج كلية التجارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت ينقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الدولى، وطلبت التقرير الطبى عن حالة المصاب الثانى، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.