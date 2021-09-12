محكمة جنايات باريس تستدعى"هولاند" للإدلاء بشهادته 10 نوفمبر المقبل فى قضية هجمات باريس

تم استدعاء رئيس الدولة السابق ، فرانسوا هولاند ، للحضور والإدلاء بشهادته في 10 نوفمبر المقبل في المحاكمة المتعلقة بهجمات 13 نوفمبر والتى كان هو رئيس للبلاد حينها.
ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية ، أن هولاند شاهد هام للغاية فى القضية وفقا للحاجب المسؤول عن الاستشهاد بقائمة الشهود المتوقعة في الأشهر المقبلة، وأضاف ،"ينبغي بالفعل أن يمثل رئيس الجمهورية السابق في 10 نوفمبر أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس للإدلاء بشهادته في المحاكمة.
يذكر انه فى اليوم الأول من المحاكمات لم تكن صالة الصحفيين مجهزة بالإنترنت، كما لا يوجد تجهيزات لمن يريد الاستماع عن بعد. أما في قاعة المحكمة، فقد اشتكى محامو الضحايا جراء مواعيد المحاكمات.
وقبل انطلاق المحاكمة بساعات، شهد قصر العدل الباريسي هرجا ومرجا عادة ما يصاحب المناسبات الكبيرة المماثلة. مئات الأشخاص التائهين، بينهم محامون وصحفيون، كل يبحث عن القاعة المخصصة له.
وقد اعتبر رئيس المحكمة في كلمة افتتاحية أنه "يوم تاريخي"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات التي حصلت ستبقى جزءا من الأحداث الوطنية والدولية البارزة في القرن الحالي"، وشدد بيرييه على استثنائية هذا الحدث من حيث عدد القتلى، والمحامين، والشهود والخبراء، داعيا إلى وجوب المحافظة على كرامة العدالة.
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