محكمة جنايات باريس تستدعى"هولاند" للإدلاء بشهادته 10 نوفمبر المقبل فى قضية هجمات باريس

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية ، أن هولاند شاهد هام للغاية فى القضية وفقا للحاجب المسؤول عن الاستشهاد بقائمة الشهود المتوقعة في الأشهر المقبلة، وأضاف ،"ينبغي بالفعل أن يمثل رئيس الجمهورية السابق في 10 نوفمبر أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس للإدلاء بشهادته في المحاكمة.

يذكر انه فى اليوم الأول من المحاكمات لم تكن صالة الصحفيين مجهزة بالإنترنت، كما لا يوجد تجهيزات لمن يريد الاستماع عن بعد. أما في قاعة المحكمة، فقد اشتكى محامو الضحايا جراء مواعيد المحاكمات.