مأساة فى إيطاليا.. إعصار يجرف أسطح المنازل ويقلب السيارات.. صور

فاطمة شوقى

لقي شخصين مصرعهما وأصيب تسعة بجروح بسبب إعصار في بانتيليريا بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ خوفًا من وقوع المزيد من الضحايا، في حين أن منطقة كالابريا، الواقعة أيضًا في جنوب البلاد، أعلنت الطوارئ باللون الأحمر، بسبب الحالة الجوية السيئة.



ايطاليا

وأشارت صحيفة "الميتيو" الإيطالية إلى أن الإعصار انطلق فجأة فى بانترليريا وجرف أسقف المنازل وقلب العديد من السيارات، فهو محو كل شئ فى طريقه، ومن بين المصابين التسعة أحدهم مصاب بكسر في العمود الفقري ، سيتم نقله اليوم إلى باليرمو، حيث لم تسمح الظروف الجوية بذلك ليلاً، بينما سيبقى آخر في المستشفى بجزيرة برناردو ناجار، بعد إصابته بكسورفي القفص الصدري، كما أن من بين القتلى رجل إطفاء خارج الخدمة يبلغ من العمر 47 عامًا ورجل مسن.

وقام رجال الإطفاء والحماية المدنية بالبحث طوال الليل عن حالات اختفاء محتملة، حيث يوجد العديد من السياح في الجزيرة هذه الأيام ، وفقًا للحماية المدنية.

تتواصل أعمال الإنقاذ ، التي انضم إليها فريق من رجال الإطفاء المتخصصين في المناطق المنكوبة ، في منطقة كامبوبيلو ، حيث سيتم استخدام الطائرات بدون طيار وجميع الوسائل اللازمة ، وفقًا لرئيس بلدية بانتيليريا ، فينتشنزو كامبو.



اعصار فى صقلية

وقالت الصحيفة إن السكان أصيبوا بالصدمة حيث رأوا فى بضع ثوان مبنى يتم تدميره بالكامل ، كما زادت الظروف الجوية السيئة تعقيدا فى عمليات الانقاذ .

قال أحد المنقذين ، الذي وصل إلى مكان الحادث مع زملائه ، "لقد كان مشهدًا مروّعًا في نظرنا". في غضون ذلك ، يقوم رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع رجال الأمن بالبحث عن أي مفقدون".



اعصار يقلب السيارات فى ايطاليا



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