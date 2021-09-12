اليوم السابع
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للخريجين الجدد.. الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الصيادلة والترخيص

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:00 ص
للخريجين الجدد.. الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الصيادلة والترخيص نقابة الصيادلة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلنت نقابة الصيادلة، الإجراءات والأوراق المطلوبة للقيد والحصول على عضويتها، واستخراج تراخيص وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة أن يتم تسليم الأوراق بالنقابة من خلال الصيدلى بشخصه.

 

(1) استخراج كارنية النقابة:

- أصل شهادة التخرج.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة من الموقف من التجنيد.
- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
- صورة شهادة المعاجلة للجامعات الخاصة.
- أصل الفيش الجنائى موجه للنقابة.
- صورة شهادة الثانوية العامة "معادلة إذا كانت من الخارج".
 

(2) استخراج تراخيص وزارة الصحة:

- أصل شهادة التخرج.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة الموقف من التجنيد.
- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
- أصل إيصال سداد النقابة.
- دوسيه للحفظ.
- نموذج صحة 13 من وزارة الصحة.
- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.
- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة.
- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة.
- شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية للجامعات الخاصة "أصل".
 
 

نقابة الصيادلة

القيد فى نقابة الصيادلة

استخراج ترخيص وزارة الصحة للصيادلة

ترخيص الصيادلة من وزارة الصحة

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