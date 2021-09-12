للخريجين الجدد.. الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الصيادلة والترخيص

أعلنت نقابة الصيادلة، الإجراءات والأوراق المطلوبة للقيد والحصول على عضويتها، واستخراج تراخيص وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة أن يتم تسليم الأوراق بالنقابة من خلال الصيدلى بشخصه.
(1) استخراج كارنية النقابة:
- أصل شهادة التخرج.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة من الموقف من التجنيد.
- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
- صورة شهادة المعاجلة للجامعات الخاصة.
- أصل الفيش الجنائى موجه للنقابة.
- صورة شهادة الثانوية العامة "معادلة إذا كانت من الخارج".
(2) استخراج تراخيص وزارة الصحة:
- أصل شهادة التخرج.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة الموقف من التجنيد.
- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
- أصل إيصال سداد النقابة.
- دوسيه للحفظ.
- نموذج صحة 13 من وزارة الصحة.
- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.
- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة.
- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة.
- شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية للجامعات الخاصة "أصل".
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