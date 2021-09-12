قطار المحاكمات..قضايا مفتى جبهة النصرة وبطلان اختيار المأذونين وخلية الزيتون

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية"، دعوى أسرة نور الشريف ضد لابوار وطارق نور، وبطلان شروط اختيار المأذونين الشرعيين، ودعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.

محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، والمنعقدة بطره، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" في مصر على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

دعوى أسرة نور الشريف ضد لابوار وطارق نور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري" الشهيرة ببوسى"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم "محلات لابوار".

بطلان شروط اختيار المأذونين الشرعيين

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث.

إعادة محكمة متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، إعادة محكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010 ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".