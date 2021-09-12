فيديو.. انهيار مبنى سكنى بالكامل فى إسرائيل بعد يوم واحد من إخلائه

وكالات

انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة حولون الإسرائيلية بالكامل، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن بلدية حولون أعلنت أنها على أي حال كانت تخطط لهدم المبنى.