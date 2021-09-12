اليوم السابع
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فيديو.. انهيار مبنى سكنى بالكامل فى إسرائيل بعد يوم واحد من إخلائه

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:10 م
فيديو.. انهيار مبنى سكنى بالكامل فى إسرائيل بعد يوم واحد من إخلائه انهيار مبنى سكنى بالكامل فى إسرائيل
وكالات

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انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة حولون الإسرائيلية بالكامل، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن بلدية حولون أعلنت أنها على أي حال كانت تخطط لهدم المبنى.

ويأتي ذلك بعد يوم من قيام السلطات بإجلاء سكان هذا المبنى (وعددهم 16 عائلة)، بسبب خطر انهيار وشيك، بعد أن سمعوا ضجة غامضة وتصدع هيكل المبنى وجداره.

واضطرت فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات الخاصة لإجلاء الناس من المبنى. 

وسمحت السلطات اليوم، قبل ساعات من انهيار المبنى، لبعض سكانه بالعودة إليه لفترة وجيزة لأخذ بعض أغراضهم.

 


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إسرائيل

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هدم المبنى

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