فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. باكستان تؤكد ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وفق ما أوردته صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد، "نكرر إدانتنا القوية لتلك الأحداث المروعة ونؤكد من جديد دعمنا وتضامننا مع أسر وأحباء الضحايا الأبرياء"، مضيفة "بينما نحترم بشكل خاص ذكريات ضحايا 11 سبتمبر 2001، نحيي ذكرى جميع ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم بمن فيهم الرجال والنساء وكبار السن والأطفال".

وأكدت أن أحداث 11 سبتمبر 2001 ذكّرت بالمخاطر التي يواجهها العالم من الإرهاب وآثاره المدمرة، مشيرة إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حارب المجتمع الدولي الإرهاب، إلا أن التحديات المعقدة التي يفرضها الإرهاب تتطلب مزيدًا من تعزيز العزم والوحدة الدوليين لمكافحة هذا الخطر بجميع أشكاله ومظاهره.

وأشارت الخارجية إلى أن باكستان كانت شريكًا نشطًا للمجتمع الدولي في الحرب العالمية ضد الإرهاب على مدى العقدين الماضيين، كما أنها ستواصل أداء دورها الصحيح في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومن أجل صون السلام والأمن في المنطقة وخارجها.