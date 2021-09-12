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فرح تحول لمأتم.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها قبل كتب كتابهما بأيام

الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:14 م
فرح تحول لمأتم.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها قبل كتب كتابهما بأيام
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقيت بوسى البرعى مصرعها، وأصيب خطيبها محمود أشرف البرهامى فى حادث انقلاب سيارة على طريق دمياط، أثناء توجههما لاختيار عفشهما الذى كان مقرر وصوله يوم الجمعة المقبل عقب كتب كتابهما يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لحفل زفافهما الأول من أكتوبر المقبل.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا بانقلاب سيارة على طريق دمياط أدى لمصرع فتاة وإصابة عريسها كانا بدمياط للاتفاق على نقل عفش شقتهما.

 

تم نقل العروس لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وبالعرض على النيابة أمرت لدفن الجثمان وتم نقل عريسها لمستشفى الرحمة، وتبين إصابته بكسر في الحوض وأصيب بعدد من الإصابات.

 

وتم تشييع جثمان العروس في موقف مهيب بمدافن الرحمة غرب كفر الشيخ وسط تواجد المئات من الأهالى.

العروس
العروس

 

العريس
العريس

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 


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