ضبط شخص ينصب على راغبي السفر للخارج في قصر النيل وآخر ينتحل صفة رسمية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مدير شركة للسياحة كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة)، بممارسة نشاط احتيالي يتمثل فى النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير تأشيرات دخول لهم لبعض الدول، وتوفير عقود عمل لهم بتلك الدول "على خلاف الحقيقة " حيث تمكن المذكور من خلال نشاطه الإجرامى من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم ، ولقد أمكن الإستدلال على إثنين من ضحاياه وبسؤالهما قررا قيــام المتهــم بالإستيلاء على مبالــغ مالية منهما ، كما أضافت التحريات قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من العديد من المواطنين بمحافظات مٌختلفة بذات الأسلوب ، و لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (47 جواز سفر خاص بضحاياه - 5 بطاقات ضريبية – 5 بطاقات رقم قومى خاصين بضحاياه – بعض المستندات الدالة على نشاطه المؤثم) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وفي ذات الإطار، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء من (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتعرضهم للنصب والإحتيال عن طريق إتصال أحد الأشخاص بهم من رقم "مُحدد "وإدعى أنه من رجال الأمن، وطلب منهم تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى التطبيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه ، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالى والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ( دهب - أول شرم الشيخ ) بجنوب سيناء .