سقوط أخطر عصابات تزوير الشهادات الجامعية في المنيا والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صاحب مكتب للخدمات التعليمية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها، متخذاً من المكتب المشار إليه مقراً لتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبطه، وعثر على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة، بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" والبعض الآخرخالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات تقدير منسوب صدورها لبعض الجهات تحمل بصمة أكلاشيه خالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات دراسية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات) ، وكذا (جهاز حاسب آلى ) بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من الملفات والمستندات الداله على نشاطه الإجرامى).

وبمواجهه المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج تعديل الصور وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير إحدى الجمعيات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، وإتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى وأضافت التحريات بأن المذكور ينتحل صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الجمعية المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر على ( أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية - عدد من الورق الأبيض خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" - عدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" - جهاز حاسب آلى"لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة" ).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية.