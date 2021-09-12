اليوم السابع
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رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب: حقن 23 حالة بالعلاج الجيني خلال أغسطس

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:40 م
رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب: حقن 23 حالة بالعلاج الجيني خلال أغسطس حقن أطفال الضمور بالعلاج الجيني
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، إنه تم حقن 23 حالة ضمور عضلات بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات، وذلك في الأماكن والمستشفيات المخصصة لحقن الأطفال بالعلاج الجيني.

 

أضافت ناجية فهمي، في لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم افتتاح 25 عيادة ضمن منظومة التأمين الصحى للكشف على مرضى ضمور العضلات، متابعه: "من ضمن الأفكار لمواجهة الأمراض، هو عمل تحليل جيني للطفل حديث الولادة لمعرفة هل يعاني من أمراض ضمور العضلات، كي يتم علاجه في مرحلة مبكرة، وهناك طفل من بين 50 طفلا يحمل جينات وراثية لضمور العضلات بسبب زواج الأقارب".

 

وأوضحت رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، أن خطورة الضمور العضلى الشوكي على الأطفال، أن نسبة الوفيات به مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 85% ويؤثر على الأطفال بعد عمر 4 سنوات لأنه يؤثر على بعض الأعضاء بالجسم أبرزها القلب.

 

وتابعت: "كان لزاما إنقاذ الأطفال قبل بلوغ سن سنتين، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، ولجنة العلاج في انعقاد دائم، لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين، ولا توجد مبادرة على مستوى العالم تعالج مرضى ضمور العضلات مجانا إلا في مصر".

 

ودعت الدكتورة ناجية فهمي، المواطنين للتبرع لصالح المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال من ضمور العضلات مجانا، مضيفة أن منظمات المجتمع المدني والمواطنين يمكنهم المساهمة في إنقاذ الأطفال من خطر الضمور العضلي.

 

وعن حالة نجم الأهلي مؤمن زكريا، قالت: "مؤمن يعاني من حالة تسمى (ALS) أي التصلب الجانبي الضموري، والذى يصيب الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ويشبه الضمور الشوكي عند الأطفال ولكن لأسباب مختلفة، وحتى الآن ليس هناك علاج فعال لهذه الحالات".


الضمور

ضمور العضلات

اخبار التليفزيون

ناجية فهمي

مركز أمراض العضلات والأعصاب

العلاج الجيني

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