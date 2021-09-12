رئيسة بلدية باريس "آن هيدالجو" تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن إعلان "هيدالجو" لللترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يأتي خلال زيارة لها لبلدية "روان" الفرنسية تابعة لإقليم السين البحرية بمنطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا.

وقالت "هيدالجو" خلال زيارتها لبلدية "روان" أنها "هنا لتتحدث عن فرنسا معلنة انها فرنسية ولدت في إسبانيا وانها جاهزة اليوم لتعلن الترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية القادمة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية " جارييل أتال" قد اعلن في وقت سابق عن موعد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا حيث حدد العاشر من أبريل العام المقبل كموعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أن تعقد الدورة الثانية في 24 من نفس الشهر.

يذكر أن "آن هيدالجو" من مواليد 19 يونيو 1959 بسان فرناندو وهي شخصية سياسية فرنسية من أصل إسباني وعضو في الحزب الاشتراكي (PS) منذ عام 1994 وشغلت منصب النائب الأول لعمدة باريس "برترون ديلانوي" بين عامي 2001 -2014.

وترشحت لمنصب عمدة باريس في الانتخابات البلدية لمارس 2014. وبعد فوزها على "ناتالي كوسوسكو - موريزيه" أصبحت المرأة الأولى التي تتولى منصب عمدة باريس.