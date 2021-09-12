حياة كريمة بالقاهرة.. فحص 6 آلاف سيدة في زينهم منذ بداية مبادرة صحة المرأة

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة حنان محمود مدير مركز صحة الأسرة بزينهم في محافظة القاهرة، أن أي سيدة تدخل المركز تسجل الرقم القومى على الشبكة الخاصة بمبادرة صحة المرأة، لمعرفة سنها والمعلومات الخاصة وما إذا كان هناك تاريخ مرضى لأسرتها من عدمه.

وأضافت مدير مركز صحة الأسرة بزينهم في محافظة القاهرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة صحة المرأة ضمن مبادرات حياة كريمة تستهدف المرأة التي تتخطى الـ 35 عاما، فإذا كانت المرأة أقل من 35 سنة تستهدف بالتوعية فقط إلا إذا كان هناك في الأسرة تاريخ مرضى لأورام في الثدى ففي هذه الحالة نقوم بفحصها.

وتابعت مدير مركز صحة الأسرة بزينهم بمحافظة القاهرة، أن المرأة فوق 35 سنة تكون مستهدفة بالفحص بالثدى والتوعية ، مستطردة: قمنا بالكشف على 6 آلاف سيدة منذ بداية المبادرة حتى الآن، وهناك 570 سيدة تم تحويلهم لأقرب مستشفى .