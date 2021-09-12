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حسام حسنى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا: التزامنا هو حياتنا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:44 م
حسام حسنى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا: التزامنا هو حياتنا الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا فقدنا  الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأصابنا بعض الملل من الإجراءات الاحترازية، وتابع: "حل ذلك في أيدينا نحن إذا كنا نريد تجاوز الجائحة بكل متحوراتها..  التزامنا هو حياتنا وخطتنا اللى جاية".
 
وأضاف "حسنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه على كافة المصريين التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التباعد الاجتماعى خلال الفترة الراهنة، وتابع:" نجحنا في تقليل أعداد الإصابة بكورونا  ونريد تقليل أعداد الوفيات ولن يتم ذلك إلا من خلال تلقيح أكبر قدر ممكن من المصريين والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية".
 
 
وأكد "حسنى"، أن لقاح الإنفلونزا مهم وهذه هي الفترة الحالية للحصول عليه، ويمكن للإنسان الحصول على لقاح كورونا والانفلونزا معاً ولكن كل واحد منهما في ذراع يختلف عن الآخر، وتابع:"ويفضل  الحصول على لقاح الإنفلونزا بعد الحصول على  لقاح كورونا بأسبوعين"، موضحاً أن من فوق العامان يمكنه الحصول على لقاح الإنفلونزا. 
 
وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أنه تم توفير كافة اللقاحات اللازمة من أجل تطعيم طلاب المرحلة الجامعية، وتابع:"محدش هيخش الجامعة إلا لما يكون حصل على التطعيم"، مؤكداً أن تلقى اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا ، وتابع:"اللقاح جزء من الإجراءات الاحترازية".
 
 

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