جامعة حلوان تطلق برنامج تطعيم 35 ألف طالب وعامل وأستاذ بالفترة الأولى

كتب محمد صبحى

أجري الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة جولة تفقدية في أول أيام إجراء الكشف الطبي و التطعيم للطلاب الجدد على مقرات التطعيم داخل الحرم الجامعي، التي وفرتها الجامعة لتطعيم الطلاب الجدد والقدامي لحمايتهم من فيروس كورونا المستجدـ حيث تضع الجامعة صحة وسلامة منتسبيها في صدارة أولوياتها القصوى، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق الدكتور ماجد نجم في جولته التفقدية الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، عبير محمد محمد مصطفى درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

أشاد الدكتور ماجد نجم بالإقبال الطلابي الكثيف للحصول على اللقاح من قبل الطلاب الجدد والقدامي، وقال: إن الجامعة تطلق حملة موسعة بتوفير اللقاح لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً لبرنامجها، وفى سبيل ذلك قامت الجامعة بتجهيز وإعداد مقرات طبية متعددة داخل الجامعة لتسهيل إجراءات تلقى اللقاح، وأعرب عن سعادته لما تشهده حملة التطعيمات من انتظام في سير إجراءات التطعيم ودعا الطلاب إلى الاستفادة من الحملة للحصول على اللقاح داخل الجامعة حرصاً على سلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا .

ويذكر أنه قد تم اليوم تطعيم 2210 طالب وطالبة كما تم خلال الاسبوع الماضي تطعيم مايزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تطعيم العاملين بالجامعة، مضيفا أن مخطط الجامعة يستهدف إجمالا تطعيم 35 ألف طالب وطالبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأولى على أن يتم استهداف تطعيم كافة المنتسبين لجامعة حلوان خلال الفترة القادمة.

ويتم خلال الفترة الحالية تطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما التطعيم للطلاب المستجدين بمبنى 3 وإجراء الكشف الطبي لهم، أما طلاب السنوات المتكررة يتم تطعيمهم بمبنى 5، وتقدر الأعداد المستهدفة يوميا 1500 من طلاب السنوات المتكررة، عدد 500 للطلاب الجدد يوميا ويتزايد المستهدف كل أسبوع، أما بالنسبة لجدول التطعيم فيتم تطعيم الطالبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والطلبة الذكور أيام الاثنين والأربعاء.

وتوفر الجامعة مجموعة من الأماكن والنقاط المخصصة للتطعيم منها الموجودة بالقطاع الخارجى في كلية التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، وكلية هندسة المطرية، أما في الحرم الجامعى يؤجد مبنى 3 ومبنى 5، وكذلك مستشفى الطلبة.

ومن ناحية أخري توفر الجامعة مجموعة من الأماكن لتطعيم السادة الأداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل الحرم الجامعي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في كليات التجارة والتربية والحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفي المبنى الإداري والصالة المغطاة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا يوميا.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي والحصول على اللقاح للطلاب الجدد من خلال الخطوات التالية وهي:

١- يقوم الطالب المتقدم للكشف بالتسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال الرابط التالي :

ويجب على الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يظهر له والمكون من 20 رقم حتى يتم إجراء التطعيم له.

٢- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب إعتبارا من يوم 5 سبتمبر 2021.

٣- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٤- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٥- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً.