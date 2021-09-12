اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توقيف متظاهر فى كندا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 08:25 ص
توقيف متظاهر فى كندا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
وكالات

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أوقفت الشرطة الكندية متظاهرا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعدما رشق رئيس الوزراء جاستن ترودو بالحجارة خلال فعاليات شارك فيها الأخير في إطار حملته الانتخابية في أونتاريو.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة المنطقة في بيان لها إنه تم توجيه تهمة "الاعتداء المسلح" للموقوف المتحدّر من أونتاريو وسيحاكم في السادس من أكتوبر.

وكان ترودو الذي لم يصب بجروح من جراء الحجارة، قد دان المتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين.

وأجمع المرشحون لهذه الانتخابات المبكرة على إدانة الاعتداء على ترودو.

ومنذ أيام تلاحق حشود من المعارضين ترودو أينما ذهب احتجاجا على التدابير الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

والجمعة أوقف متظاهر آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء.

 


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