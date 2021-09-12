توقيع شراكة بين الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع وقسم صحة المستهلك بشركة باير بالسوق المصرى

تقرير خاص

وقعت شركتا المتحدة للتجارة والتوزيع و قسم صحة المستهلك بشركة باير عقد اتفاق لتسهيل الاستيراد والتوزيع لمجموعة مختارة من حافظة المنتجات الطبية "بدون وصفة طبية / OTC" لشركة باير بحضور د. محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس قسم صحة المستهلك بشركة باير – الشرق الأوسط, والاستاذ/ أيمن حسام عمر, العضو المنتدب للشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، حيث أعلن توقيع هذا العقد بهدف استيراد وتوزيع منتجات طبية "بدون وصفة طبية / OTC" بالسوق المصرى، وتعد هذه الشراكة التعاونية علامة تحالف استراتيجى جديد وتطلعات واعدة وقيمة مضافة عالية لصالح المستهلك.

قال الأستاذ أيمن حسام: "نتصور هذه الشراكة القيمة ما بين تلك الشركتين الكبيرتين فى مجال تصنيع الأدوية (باير), و مجال التوزيع (الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع) توفر العديد من الفوائد للسوق والمستهلك المصرى بالتوازى".

وأكثر فائدة تذكر هى توافر منتجات باير الأساسية مثل بيكوزيم, بيبانثين, ريدوكسون, ايليفيت, رينى,وكلارينيز. كل هذه المنتجات سوف تكون متوفرة وفى متناول اليد فى عدد عملاق من الصيدليات في مصر. هذه الأدوية سوف تنتشر بالمدن وجميع المحافظات عبر اكبر شبكة توزيع فى مصر, والمكونة من اكثر من 80 فرع توزيع لأكثر من 60000 صيدلية.

المنتجات الطبية "بدون وصفة طبية / OTC" تلعب دور حيوى فى الحفاظ على صحة المستهلك بتوفيرالعديد من الخيارات امامهم, وفى ذات الوقت, تخفيض الانفاق على الرعاية الصحية. تضمين أدوية "بدون وصفة طبية / OTC" لصحة المستهلك مما يجعلها متوفرة ايضا بتأكيد على امدادها لكافة المجتمعات والكيانات التى تعتمد على الخبرة والامكانيات لتلبية احتياجات المستهلك و تيسير رعايته.

وأضاف الاستاذ/ ايمن حسام: "نحن متحمسون لهذه الفرصة التعاونية لكلا الشركتان لتوجيه الفارق ما بين المنتجات الطبية "بدون وصفة طبية / OTC" و المنتجات الطبية "بوصفة طبية" تماشيا مع الاتجاهات العالمية للتصنيع والامداد والتوزيع الى الأسواق المختلفة. هذه اضافة لبناء وتوسيع مبدأ المنتجات الطبية "بدون وصفة طبية / OTC" كهدف رئيسى, مع امداد وتوزيع منتجات باير والتى تم الاتفاق عليها".

فيما قال د. محمد جلال: "فى قسم صحة المستهلك بشركة باير, رؤيتنا هى ان تصبح الرعاية الذاتية من أجل حياة أفضل لمليارات من البشر حول العالم من خلال الرعاية الصحية اليومية. لم تكن الرعاية الذاتية أكثر أهمية من أى وقت مضى فى مساعدة الناس على تحقيق صحة أفضل وتمكين أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لتصبح أكثر استدامة. من خلال اتاحة الوصول الى أدوات ومصادر ومعلومات تعليمية لتحسين الصحة اليومية للناس – من خلال اختيار نمط حياة صحية واستخدام المستهلك للمنتجات بشكل فعال الى معلومات صحيحة وأدوات تعليمية للرعاية الذاتية لدعم فكرة التشخيص الذاتى وتحديد العلاج المناسب – بهذا نحن نؤثر تأثيرا ايجابيا على حياة الفرد والمجتمع ككل".

انها لفرصة عظيمة وعلامة رئيسية لكل من الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع وقسم صحة المستهلك بشركة باير لتأسيس تحالف قوى يستهدف خدمة احتياجات الرعاية الصحية فى السوق المصرى بكفاءة ونجاح.



نبذة عن باير: "باير" هى مؤسسة عالمية تعمل بامكانيات جوهرية فى مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والتغذية.

منتجات باير وخدماتها مصممة لمساعدة الناس وتحقيق الازدهار للعالم من خلال مجهودات داعمة للسيطرة على التحديات الرئيسية الممثلة فى تعداد نسمى متزايد من حيث العدد والعمر. تلتزم باير بقيادة تطوير مستدام والتأثير الايجابى بالأعمال لديها. فى ذات الوقت, تهدف المجموعة الى زيادة قدرتها الربحية وزيادة قيمتها من خلال الابتكار والنمو. علامة باير تمثل الثقة والاعتمادية والجودة حول العالم. وفى العام المالى 2020, عينت مجموعة باير حوالى 100,000 شخص وبلغت مبيعاتها 41.4 مليار يورو. نفقات البحث العلمى والتنمية فى مقابل البنود الخاصة بلغت 4.9 مليار يورو.

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