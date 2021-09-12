توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 13 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة- بنى سويف- الشرقية- السويس"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى البحيرة- بنى سويف و3 أطنان لمحافظة الشرقية و2 طن لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف ، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 773 طنًّا من اللحوم بمحافظات القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح .

وشددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على العاملين بالمشروع بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.