تعاون بين هيئة الرعاية الصحية و المجلس العربي للطفولة للرعاية المتكاملة للأطفال

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة في مجالات التثقيف والتوعية الصحية بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل وإعمال حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس السبت عام 2022 عام المجتمع المدني خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات التثقيف والتوعية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاتها في ضمان الرعاية الصحية الأساسية والشاملة للجميع ومنهم الأطفال، وكذلك مناقشة آليات التعاون المشترك المستدامة في تقديم حزمة من البرامج التنموية للأطفال وتوعية الأسر والأطفال بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز وبناء الشراكات بين الطرفين نحو إعمال حقوق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والتوعية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وتثقيف الأمهات لمكافحة عمالة الأطفال ومكافحة الإتجار بهم، عبر تبني وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات والحملات التوعوية ذات العلاقة للمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف المنظومة وجهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة للأطفال، ومنها مبادرات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لدى الأطفال وسرعة علاجها.

كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول ثنائي مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة في مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال اللقاء، إضافة إلى تشكيل لجنة من الجانبين لبحث أوجه التعاون الأخرى وصياغتها ضمن بنود البروتوكول لتحقيق الأهداف المشتركة نحو إعمال حقوق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وتعزيز الوعي الصحي لديه بما يضمن وقايته وحمايته من الإصابة بالأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأطفال المستقبل القادم للبلاد.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنمية الوعي الصحي للأطفال، إلى جانب الاستفادة من خبرات المجلس العربي للطفولة والتنمية في بناء القدرات للقوى البشرية بالمنشآت الصحية للهيئة في مختلف مجالات الطفولة وكيفية التعامل الأمثل مع الأطفال وإطلاق المبادرات الصحية والتوعوية اللازمة لتنمية وعيهم، واستحداث كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لرعايتهم صحيًا، والذي يتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول الرقمي واستراتيجية الدولة في بناء مصر الرقمية، وبما يتواكب مع التطور الهائل والثورة التكنولوجية في جميع دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية تمتع الطفل بحق الصحة والذي لايشمل الأطفال المرضى فقط، بل يشمل أيضًا الوقاية من الأمراض والرفاهية البدنية والعقلية، ووصول كل طفل إلى العناية الصحية الجيدة وضرورة توفير كافة الرعاية الصحية اللازمة لهم التي تحميهم من التعرض للأمراض والأوبئة، ليستطيع الطفل ممارسة حقه في النمو العقلي والبدني بشكل سليم وصحي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في ضمان علاج كل المصريين بجودة عالمية والمتابعة الطبية الدورية لهم والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وأهمها الأطفال المستقبل القادم للبلاد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية استراتيجية لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز هذا التعاون لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات واستكمال المسيرة التنموية لقطاعات الدولة، وأهمها القطاع الصحي وتوفير التغطية والرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين، كحق من حقوق الإنسان وأحد أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، ويرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.