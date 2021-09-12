ترامب يلمح للترشح فى انتخابات 2024 خلال إحياء ذكرى 11 سبتمبر

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إمكانية ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة عام 2024، خلال إحياء الذكرى الـ 20 لهجمات الـ 11 من سبتمبر.

ذكر ذلك موقع "أكسيوس" الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب قام بزيارة شرطة نيويورك وقوات الدفاع المدني في المدينة، السبت، بمناسبة ذكرى الهجمات، التي كانوا أول المشاركين في مواجهة آثارها.

ولفت الموقع إلى أن أحد ضباط الشرطة الأمريكيين سأل ترامب عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، مشيرا إلى أن رد ترامب ألمح إلى إمكانية حدوث ذلك.

وقال ترامب: "سؤال سهل بالنسبة لي، وأنا أعرف ما سوف أفعله".

وتابع الرئيس السابق: "لا أستطيع مشاركة إجابة هذا السؤال معكم حتى الآن لأسباب تتعلق بقوانيين تمويل الحملات الانتخابية".

واستطرد: "أعتقد أنكم ستكونون سعداء بقراري".