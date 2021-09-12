بنجلاديش تعيد فتح المدارس بعد إغلاق استمر 18 شهرا بسبب جائحة كورونا

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه في العاصمة دكا، تم الترحيب بالطلاب في إحدى المدارس بالزهور والحلوى وطلب المدرسون منهم ارتداء أقنعة الوجه وتطهير أيديهم.

وأضافت القناة، أن إعادة فتح المدارس في بنجلاديش يأتي بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن جائحة كورونا تسببت في توقف تعلم ما يصل إلى 434 مليون طفل في جنوب آسيا، كما أن تقرير المنظمة الدولية أكد أن إغلاق المدارس في جنوب آسيا أدى لتفاقم الوضع الذي كان بالفعل محفوفا بالمخاطر وأنه حتى قبل الوباء كان نحو 60% من الأطفال في جنوب آسيا غير قادرين على القراءة وفهم نص بسيط بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 10 سنوات من العمر، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك 12.5 مليون طفل في المرحلة الإبتدائية و16.5 مليون طفل في المرحلة الإعدادية خارج المدرسة.

وكانت بنجلاديش، أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في مارس 2020، بعد أسبوعين من اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة و26 ألفا و880 وفاة، في بنجلاديش التي تسجل تراجعا في حالات الإصابة اليومية، حيث سجلت أقل من 3000 حالة إصابة خلال أول عشرة أيام من الشهر الجاري، مقارنة بنحو 10 آلاف خلال أول أسبوع من شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن "جورج إدجي" المدير الإقليمي لمنظمة يونيسيف لجنوب آسيا قال في وقت سابق إن انخفاض الاتصال بالإنترنت والوصول إلى الأجهزة الرقمية أعاق بشدة الجهود المبذولة لنشر التعلم عن بعد، مشيرا إلى أن 42 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و13 عاما أفادوا بعدم استخدام أي نوع من التعلم عن بعد أثناء إغلاق المدارس.