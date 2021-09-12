اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 04:29 م
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انتظام صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 م
انتظام صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت انتظام الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
ويستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

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