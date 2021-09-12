اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية في العجوزة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:00 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية في العجوزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق.
 
نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 

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