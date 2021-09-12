المشدد 10 سنوات لنجار خطف طفلة واعتدى عليها في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بخطف طفلة وهتك عرضها بإحدى قرى منيا القمح.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مركز منيا القمح، من المدعو " ع . م " 36 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، بأنه تناهى إلى علمه من نجلته الطفلة " د " بقيام المدعو " م . أ . م " 22 عاما نجار مسلح ومقيم بذات الناحية، باستدراجها إلى أحد الأماكن النائية أرض زراعية، وحسر عنها ملابسها وعن نفسه وتحسس مناطق عفتها قاصدا هتك عرضها.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، التى قام بها، الرائد محمد فؤاد، صحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج الطفلة المجنى عليها إلى أحد الأماكن النائية بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا براءتها، قاصدا هتك عرضها وذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين أهلية المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.