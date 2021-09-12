المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية: بمر بضائقة مالية

أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم أنه يمر بضائقة ماليه دفعته لسرقة المواطنين بالإكراه عن طريق استيقفاهم والاستيلاء على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بالمطرية لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.