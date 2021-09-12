القبض على تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب حوادث سرقات المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 16 واقعة، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وقد تم ضبطهم والمسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.