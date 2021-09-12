الـ NFc هيخليك تحول عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

هناك مميزات عديدة فى خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع باستخدام تقنية NFc ستدفع المواطن لتحويل عداد الكهرباء التقليدي لآخر مسبق الدفع، أهمها سهولة الشحن ومتابعة الاستهلاك بشكل مستمر، وفيما يلي طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق الـ NFC :

1- يجب التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن عبر الموبايل

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامها لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.

و- اختار الدفع عبر الفيزا.

ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت.