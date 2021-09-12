اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الـ NFc هيخليك تحول عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع.. اعرف التفاصيل

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 ص
الـ NFc هيخليك تحول عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هناك مميزات عديدة فى خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع باستخدام تقنية NFc ستدفع المواطن لتحويل عداد الكهرباء التقليدي لآخر مسبق الدفع، أهمها سهولة الشحن ومتابعة الاستهلاك بشكل مستمر، وفيما يلي طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق الـ NFC : 
 
 
1- يجب التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
 
2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن عبر الموبايل
       1ـــ shal gtpay
      2ـــ my fawry
      3ــ كهرباء خالص
 
3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام  ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامها لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.
4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:
أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .
ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid   or   prepaid واسم الشركة التابع لها.
ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.
و- اختار الدفع عبر الفيزا.
ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت.
 

الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

شحن العدادات مسبوقة الدفع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: لايوجد متوسط استهلاك بالفاتورة إلا للوحدات المغلقة

السبت، 11 سبتمبر 2021 01:00 ص

"الطاقة المتجددة" تنجح فى حماية الطيور المهاجرة من محطات الرياح بمنطقة جبل الزيت.. أحدث رادار بالعالم يكفل الحماية الكاملة من الحوادث.. وبنك التعمير الألمانى و"الجايكا" يشيدان بالتزام مصر بالحفاظ على البيئة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:00 ص

شكاوى من سحب الرصيد بالعدادات "مسبوقة الدفع".. ووزير الكهرباء يرد: نظام الشحن مؤمن بأعلى الدرجات ويعرض للمواطن تفاصيل الاستهلاك.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": اللى عنده شكوى يقدمها وهفحصها بنفسى

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 03:00 ص

توقيع عقود 3 محطات محولات لتأمين الكهرباء بسيناء بقيمة مليار و150 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 01:55 م

مدير تشغيل محطة الضبعة النووية: وسائل التبريد بمصر تعطى للمحطة أعلى معايير الأمان

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 01:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة