العثور على جثة شاب غرق بشاطئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على جثة شاب غارق على شاطئ بورسعيد خلف مسجد الشاطئ.

استقبل مشرحة مستشفى المبرة جثة الشاب "أ.ا.م.ع" بادعاء غرقه فى شاطئ بورسعيد خلف مسجد الشاطئ، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبالًا ضعيفًا، من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى بالتزامن مع ارتفاع الأمواج وتحذيرات إدارة الشاطئ بالحذر من النزول إلى البحر.

ومن جانبه، ناشد طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، المصطافين، باتباع تعليمات المنقذين بطول شواطئ بورسعيد، والحذر عند نزول البحر نظرًا الارتفاع فى أمواج البحر ووجود عدد من التيارات المائية الشديدة، وعدم النزول إلى عمق البحر.