الطب الشرعى يعد تقريرا بشأن جثة سيدة حامل عثر عليها فى الشارع بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة سيدة، عثر عليها ملقاة بجانب طريق في كرداسة، لتحديد أسباب وفاتها، والإصابات التى لحقت بها.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة سيدة حامل مجهولة الهوية، ملفوفة بملاءة، وبها بعض الإصابات بالرأس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.