السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه فى مشاجرة لخلافات بينهما بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، لإدانته بقتل شقيقه إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما بإحدى قرى منيا القمح.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجارى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة مركز منيا القمح، من " ف. ع. ع " 61 عاما ربة منزل ومقيمة بأحدى قرى المركز، بتلقيها اتصال هاتفى من نجلها المدعو " ص. ص. م " يخبرها بمحاولة شقيقه المدعو " م. ص. م " 27 عاما عامل بالتعدى عليه بالضرب، وعلى أثر ذلك توجهت لمنزلها لاستبيان الأمر، وعند وصولها أبصرت المجنى عليه غارقا فى دمائه وبه إصابات بالرأس، وأنه تم إخبارها من قبل بعض الأهالى المتواجدين بمكان الواقعة، قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة " جديدة"، ما أحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال الشهود صحة الواقعة، وأنه حال تواجد المتهم والمجنى عليه فى المنزل المقيمين به رفقة والدتهما، حدثت مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما محرر بها محضر سابق، استغل خلالها المتهم عدم تواجد والدته بالمنزل، وقام بالتعدى على شقيقه بالضرب مستخدما ألة حادة " حديدة" والتى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.