الرعاية الصحية: تقديم 150 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الشامل بالإسماعيلية

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والتى انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية الأولية في مختلف التخصصات الطبية للمنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، والبالغ عددها حتى الآن في مرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة 22 مركزا ووحدة صحة طب أسرة.



وأضافت الهيئة، أن الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية في الإسماعيلية شملت، 8,346 ألف خدمة طوارئ، 64,302 ألف خدمات طب أسرة، 4,346 ألف خدمة بالعيادات التخصصية كعيادات الباطنة والأطفال والنساء، إضافة إلى 32,490 ألف خدمة بعيادات الأسنان، و 43,331 ألف خدمات تشخيصية ومعملية.



وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة التردد الكبير من المرضى على الخدمات والرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية إنما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها الهيئة في منشآتها الصحية، ومنها مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بوابة حصول الفرد على الخدمات والرعاية الصحية المتقدمة حال الاحتياج إليها، كما يدل على نجاح أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي بورسعيد والأقصر في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وبجودة عالمية.



ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية هي محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولي، وتمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها والوقاية منها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتوفير هذه الخدمات وتنويعها وتطويرها والتدريب المستمر للقائمين عليها بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة من أجل صحة أفضل للمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.