الرئيس الفيتنامى يطلب من اليابان مواصلة دعم بلاده باللقاحات ضد كورونا

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طلب الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، اليوم الأحد، من وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي الذي يزور فيتنام حاليا، مواصلة دعم فيتنام باللقاحات ومساعدتها في الوصول إلى مصادر اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

وأشاد فوك - خلال لقائهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه) في نسختها باللغة الإنجليزية - بنتائج المحادثات بين كيشي ومضيفه وزير الدفاع الفيتنامي فان فان جيانج، قائلا إن هذه المحادثات ساعدت في تعميق العلاقات بين البلدين والمساهمة في السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في الدولتين وكذلك المنطقة وجميع أنحاء العالم.

وشدد الرئيس الفيتنامي على أن بلاده ستهيئ كل الظروف لتعزيز التعاون في مجال الدفاع الوطني بين البلدين، مشيدا بمساعدة اليابان للدول المتضررة من وباء كوفيد-19 ومن بينها فيتنام.

وتوجه فوك بالشكر للحكومة اليابانية لتزويد فيتنام بأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح، مطالبا بمواصلة تقديم اللقاحات.

ورحب فوك بمساهمات اليابان النشطة في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة والعالم، مشيدا بموقفها بشأن ضمان الأمن والسلامة وحرية الملاحة والطيران في البحر الشرقي وتسوية النزاعات والخلافات بالتدابير السلمية على أساس احترام القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي أن فيتنام شريك ذو أهمية قصوى لليابان في المنطقة، مطلعا فوك على نتائج محادثاته مع نظيره الفيتنامي.

وأعرب عن أمله في أن يعزز البلدان تعاونهما الدفاعي الوطني، مؤكدا أن اليابان ستواصل تنفيذ تعاونها النشط مع فيتنام لتخفيف آثار الحرب وأنشطة البحث والإنقاذ والأمن البحري، وأكد الوزير الياباني تعهد بلاده بمواصلة التعاون مع فيتنام للسيطرة على وباء كوفيد-19.