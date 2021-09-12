اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 04:28 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 12 سبتمبر 2021 02:16 م
الرئيس السيسى يهنئ طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة طاجيكستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة 


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

طاجيكستان

عيد الاستقلال فى طاجيكستان

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