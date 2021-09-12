الرئيس السيسى يهنئ طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة طاجيكستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة