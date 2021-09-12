الدفع بـ 15 أتوبيسا للعمل بين محطات مترو مصر القديمة وحلوان لمنع تدكس الركاب

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بـ 15 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتى مصر القديمة وحلوان لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.