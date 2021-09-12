الداخلية تضبط 26 قضية مخدرات في مداهمات أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (30) متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وضبط (9) قطع سلاح (نارى – أبيض)، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة عدد من المتهمين.. فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (6165) حكم قضائى متنوع.

وفي سياق متصل، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن..وإعادة كافة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية – أجهزة كهربائية) من داخل مسكنها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن وإرتكابهم (7) وقائع مماثلة بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم " سـيئ النية " (4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) ولقد أمكن ضبطهم و كافة المسروقات.