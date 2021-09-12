الحكومة الكورية الجنوبية: الوضع الوبائى فى سول والمدن المجاورة فى حالة أزمة

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قال وزير الصحة الكوري الجنوبي "كون دوك- تشول"، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العاصمة سول والمدن المجاورة لا يزال في حالة أزمة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف تشول - وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن هناك مخاوف من أن عطلة عيد التشوسوك، التي تمتد من 19 إلى 22 سبتمبر، ستكون نقطة عودة انتشار كورونا من العاصمة سول والمدن المجاورة لها إلى بقية المناطق في جميع أنحاء البلاد على غرار موسم العطلات الصيفية.

وفيما يتعلق بتلقي اللقاح، أوضح تشول أن 5.4 مليون نسمة شاركوا في برنامج التطعيم خلال الأسبوع الأخير، وأنه حتى أمس /السبت/ بلغت نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا 64.5%، ووصلت نسبة التطعيم بالكامل إلى 39%، مشددا على أن الحكومة تسعى لتحقيق هدفها بتطعيم 70% من السكان، أو 36 مليون شخص، بجرعاتهم الأولى حتى قبل عيد التشوسوك، وتطعيم 70% من السكان بلقاح كورونا بالكامل حتى أكتوبر.