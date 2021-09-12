اليوم السابع
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الجيش المالى : مقتل 5 جنود على يد مسلحين متطرفين وسط البلاد

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:11 م
الجيش المالى : مقتل 5 جنود على يد مسلحين متطرفين وسط البلاد مالى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش المالي، مقتل 5 جنود على يد مسلحين متطرفين وسط البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن الجيش المالى أن وحدة تابعة له في منطقة موبتي بوسط البلاد تعرضت لهجوم مسلح في الساعات الأولى من اليوم السبت، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

 

وقال الجيش - في بيان - إن " الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل جنديين إثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سوبتنيك" الروسية.

 

يشار إلى أن الجيش المالي تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.


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