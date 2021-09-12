الجيش الروسى يتسلم أكثر من 240 دبابة حديثة فى العام الجارى

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات البرية بالجيش الروسي سوف تتسلم في هذا العام أكثر من 240 دبابة حديثة ومعدلة من طرازات مختلفة.

وأوضحت الدفاع الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الأحد أن هذه الدبابات ستكون من طرازات "تي ــ 72 بي 3 إم" و"تي، 80 بي ف إم" و"تي ـ 90 بروريف"، مشددة على أنه يتم سنويا تجديد أسطول الدبابات في الجيش الروسي.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية سوف تتسلم قبل حلول نهاية العام الجاري 20 دبابة من طراز "تي ــ 14 أرماتا" و65 دبابة من طراز "تي ــ 90 بروريف".

وذكر كريفوروتشكو، أنه بالإضافة إلى هذه الدبابات، سيستلم الجيش الروسي 18 طائرة استطلاع ضاربة بدون طيار من الفئات المتوسطة والثقيلة، وكذلك مجمعات لواء كامل من صواريخ "إسكندر إم".