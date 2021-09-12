التعليم تناشد طلاب الدبلومة الأمريكية باستخراج إفادة super matching

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه في ضوء حرص الوزارة علي الاهتمام بكافة أبنائها وحرصًا منها علي تسهيل كافة خدماتها للطلاب الذين يدرسون علي نظام شهادة الدبلومة الأمريكية ، وقيام الوزارة بالسماح بإجراء الـ(super matching).

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه فى ضوء قرار وزارة التعليم العالى أنه تم تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتي يوم 20 سبتمبر للعام الحالي، لذا نوجه لمن يرغب الحصول علي إفادة (super matching) سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وكان مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، أعلن مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب.