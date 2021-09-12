اليوم السابع
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التعليم تناشد طلاب الدبلومة الأمريكية باستخراج إفادة super matching

الأحد، 12 سبتمبر 2021 04:52 م
التعليم تناشد طلاب الدبلومة الأمريكية باستخراج إفادة super matching وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه في ضوء حرص الوزارة  علي الاهتمام بكافة أبنائها وحرصًا منها علي تسهيل كافة خدماتها للطلاب الذين يدرسون علي نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، وقيام الوزارة بالسماح بإجراء الـ(super matching).
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه فى ضوء قرار وزارة التعليم العالى أنه تم تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتي يوم 20 سبتمبر للعام الحالي، لذا نوجه لمن يرغب الحصول علي إفادة (super matching) سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.
 
وكان مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، أعلن مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مصالح  الطلاب.

وكانت وزارة التعليم العالى أكدت أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل ما يلى:
 
- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.
 
- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.
 
- ذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين. 

- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.

 


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