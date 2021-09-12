التعليم تناشد طلاب الدبلومة الأمريكية باستخراج إفادة super matching

وكانت وزارة التعليم العالى أكدت أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل ما يلى:
- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.
- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.
- ذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.
- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.
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