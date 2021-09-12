اليوم السابع
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التعليم العالى: الاحتفال بتخرج طلاب جنوب السودان ضمن مبادرة "ادرس فى مصر"

الأحد، 12 سبتمبر 2021 08:32 م
التعليم العالى: الاحتفال بتخرج طلاب جنوب السودان ضمن مبادرة "ادرس فى مصر" الاحتفال بتخرج طلاب جنوب السودان
كتب محمد صبحى

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول تنظيم حفل تخرج طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، فى إطار مبادرة "ادرس في مصر"، و تعزيز دور مصر الريادي بإفريقيا .
 
وذكر التقرير أنه تم تخريج 800 دارس من جنوب السودان من  الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وهنأت د. رشا كمال جميع الخريجين، مشيرة إلى أن الحفل يعكس مدى النجاح الذي تحققه منظومة الطلاب الوافدين في مصر والتي تسعى جاهدة للتطوير وتقديم أفضل الخدمات في ضوء ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية. 
 
ولفت التقرير إلى تقديم الخريجين استعراضات غنائية راقصة من فلكلور جنوب السودان، كما تم توزيع دروع التكريم لقيادات الجامعة والضيوف، واختتم الاحتفال فعالياته بتوزيع شهادات التخرج للخريجين.
 
جدير بالذكر أن مصر تمتلك الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية، في ظل ما تتمتع به من تاريخ بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومستوى الجامعات المصرية المتميز، والتقدم الذي حققته في التصنيفات العالمية، والإمكانات البشرية التي تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، وأنّ الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر في بلاده.
 
شهد فعاليات الاحتفال د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والسفير/ جوزيف موم مجاك رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، و مايكل ميثانق المستشار الثقافي بالسفارة، وإنفي بابتس أبكر مساعد المستشار الثقافي بالسفارة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقيادات جامعة حلوان.
 
 
 

التعليم العالى

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