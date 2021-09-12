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البابا تواضروس يعلن نجاح ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:44 م
البابا تواضروس يعلن نجاح ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة الأرثوذكسية غلاف مجلة الكرازة
كتب ــ محمد الأحمدى

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يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع عنوان "نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر يرقد في الرب" معصورة من صلوات تجنيزه التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الاثنين 30 أغسطس الماضي، بحضور قداسة الباباتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة، ويضم العدد "ملف خاص" عن نيافته.
 
وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان " ملتقى الشباب" حيث تناول قداسته عوامل نجاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية داخل مصر والذى أقيم فى الفترة من 22 إلى 31 اغسطس 2021 بمشاركة 200 شاب وشابة فى مركز لوجوس بالمقرالبابوي الديرى بوادى النطرون، وذكر قداسته أن عوامل النجاح هي: التحضير الجيد لكل التفاصيل، والاهتمام بالتعليم بالقدوةوالنموذج، والإيمان العامل بالمحبة، والعمل الجماعي، وتدريب مجموعات من المنظمين والمشاركين، ونشر روح الفرح.
 
ويحتوي العدد على تغطية شاملة بالصور لكافة أنشطة الملتقى.
 
وكتب عدد من أحبار الكنيسة مقالات جديدة، وهم:
 
نيافة الأنبا سرابيون.. "الضوابط الأخلاقية لموت المخ"
 
نيافة الأنبا موسى.. "عيشوا بالسلام"
 
نيافة الأنبا تكلا.. "دروس من الاستشهاد" 
 
بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
 
 
يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

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الانبا بطرس

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