اعرف إزاى تحافظ على شرايين قلبك بطرق بسيطة لتجنب المشاكل الصحية

كتبت هند عادل

النوبات القلبية من أخطر المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الشخص وتحدث بسبب تراكم الترسبات في الشرايين بسبب مستويات الكوليسترول السيئة وتضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، بجانب العوامل الوراثية والتدخين والسكري من أسباب النوبات القلبية، ويمكن للدهون الصحية مثل السمن والمكسرات أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لتقرير لموقع time now news.

في الآونة الأخيرة، تم تسمية الجينات أيضًا بأنها السبب الرئيسي للنوبات القلبية ومع ذلك، يحدث كل هذا بسبب تراكم الترسبات في الشرايين بسبب مستويات الكوليسترول السيئة وتضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للتقرير فإن نمط الحياة الخامل "الكسل" والخيارات غير الصحية تسببت أيضًا في حدوث مشكلات في القلب لدى الأشخاص في سن 20-30 عامًا

طرق الحفاظ على صحة القلب و الشرايين



لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية في سن مبكرة ولسنوات قادمة هناك بعض النصائح الأساسية لمنع تراكم الترسبات في الشرايين: