اعرف إزاى تتعامل مع نوبات الصداع النصفي أثناء العمل من المنزل

كتبت إيناس البنا

الصداع النصفي حالة منهكة تجعل من الصعب على الشخص العمل بشكل صحيح، حيث يمكن أن يجعل سيناريو العمل من المنزل الأمر أكثر صعوبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لذا نعرض عليك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite " كيف يمكنك إدارة المشكلة.

الصداع النصفي أثناء العمل من المنزل



الصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع نابض، حيث تسبب هذه الحالة العصبية ألمًا خافقًا شديدًا يمكن أن يبقيك في السرير لأيام، وقد يشمل ذلك أعراض مثل الألم، والتعب، والغثيان، والمشاكل البصرية، والتنميل والوخز، والتهيج، وصعوبة الكلام، وفقدان البصر المؤقت، وأعراض أخرى بسبب الحركة والضوء والصوت.

ونعرض فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك في إدارة الصداع النصفي في المنزل.



تبني أسلوب حياة صحي



قد يكون العمل من المنزل صعبًا، لكن الالتزام بجدول منتظم يعطي الأولوية لصحتك الجسدية والعقلية، ويمكن أن يساعدك على تجنب الصداع النصفي. يرتبط الصداع النصفي بتناول وجبات صحية في الأوقات المناسبة أو تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم.

سيساعدك أخذ فترات راحة منتظمة من العمل على تناول الطعام بشكل أفضل ومنع إجهاد العين الناجم عن الوقت المفرط أمام الشاشات، يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين وتقليل شرب الكحوليات، وكذلك الحفاظ على أنماط النوم الجيدة وممارسة الرياضة بانتظام ، في إدارة الصداع النصفي.

ابحث عن بيئة هادئة

يمكن أن تؤدي التعديلات الواعية على بيئتك وتعلم تهدئة أعصابك إلى تحسين الصداع بشكل كبير، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 90 % من المصابين بالصداع النصفي يعانون من حساسية تجاه الضوء، وإحدى طرق إدارة ذلك هو أخذ قسط من الراحة وإطفاء الأنوار وتجربة العلاج بالحرارة، قد يجعلك الصداع النصفي أكثر حساسية للضوء والصوت، استرخِ في غرفة مظلمة وهادئة، وإذا استطعت، احصل على قسط من الراحة.

طلب المساعدة الطبية

عندما يكون لديك صداع شديد يتعارض مع أنشطتك اليومية، يجب عليك طلب المشورة الطبية، حيث يتردد العديد من المصابين بالصداع النصفي في طلب الرعاية الطبية، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك نقص الوعي بشدة الصداع النصفي، وقلة الوقت بسبب طلب جداول العمل من المنزل، أو في الآونة الأخيرة، انخفاض في مواعيد العيادة الشخصية بسبب فيروس كورونا .