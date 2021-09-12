اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:18 م
أكرم القصاص
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إجلاء 45 مواطنا ألمانيا عبر مطار كابول الدولى

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:17 ص
إجلاء 45 مواطنا ألمانيا عبر مطار كابول الدولى مطار كابول - صورة أرشيفية
أ ش أ

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غادر 45 مواطنا ألمانيا مطار كابول الدولي الليلة الماضية برفقة ذويهم.

وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد، أن أول رحلة طيران مستأجرة أقلت 15 مواطنا ألمانيًا يوم الخميس الماضي، فيما تتفاوض برلين حاليا مع مسئولي حركة طالبان من أجل تسهيل المزيد من الرحلات الجوية لنقل مواطنيها.

جدير بالذكر أنه تم نقل مئات المواطنين الأمريكيين والألمان والأفغان وغيرهم من مطار كابول خلال الأيام الأربعة الماضية.

كما يستقبل المطار رحلات دولية تنقل مساعدات إنسانية، واستؤنفت الرحلات الداخلية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

 


مطار كابول

افغانستان

طالبان

المانيا

برلين

حركة طالبان

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