إجراء فحوصات طبية للطلاب المتقدمين للمدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء الفحوصات الطبية للطلاب المتقدمين للمدارس الإعدادية الرياضية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسى 2022/2021، وذلك بمركز طب أسرة بلال بن رباح التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد يوليو 2019.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء الفحص الطبى لـ 432 المتقدمين للالتحاق بالمدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد، تشمل 353 طالب و 79 طالبة، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الفحوصات، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للطلاب على يد فريق مدرب ومؤهل على أعلى مستوى حيث يتم تحويل الحالات المصابة بأى من الأمراض التى تكشف عنها نتائج الفحوصات الطبية للطلاب إلى المراكز والوحدات والمستشفيات المتخصصة والتابعة للهيئة ببورسعيد لتلقى الرعاية الصحية اللازمة للعلاج.

وأضافت الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب شملت (قياس العلامات الحيوية، الوزن، الطول، النظر، الضغط، كشف طبيب أسرة، باطنة، أسنان، أشعة سينية على الصدر، رسم قلب، تحاليل صورة دم كاملة)، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية الشاملة الأخرى للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم البدنية وقدراتهم على الالتحاق بالمدارس الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية للصحة العامة لطلاب المدارس والنشء بما يتماشى مع جهود الدولة فى إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخاصة الأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد، كما أكد اهتمام الهيئة بالمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية (100 مليون صحة) من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها وسرعة علاجها أو السيطرة عليها، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030.