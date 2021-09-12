اليوم السابع
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أسرة شهيد السرقة بالإكراه تروي تفاصيل قتله بيد لص ألقاه من قطار بالغربية..لايف

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:05 م
أسرة شهيد السرقة بالإكراه تروي تفاصيل قتله بيد لص ألقاه من قطار بالغربية..لايف أسرة الشاب أمجد أحمد الرفاعي
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا ولقاء مع أسرة الشاب أمجد أحمد الرفاعي المقيم مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار بعدما حاول منع أحد المتهمين مجهول الهوية من سرقة هاتفه بالإكراه، فقام المتهم بدفعه من القطار ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى.
 
وقال الأب أحمد الرفاعي لـ "اليوم السابع"، أن نجله خرج صباح يوم السبت مسافرا إلى مدينة المنصورة للتنزه هو وشقيقه التوأم، وخلال عودته وأثناء مرور القطار على قرية تابعة لمركز سمنود فوجي بأحد اللصوص يقوم بسرقة هاتفه ودفعه من القطار، فقام شقيقه وأحد أقاربه بالفرار وراء اللص للإمساك به وبالفعل لحقوا باللص وقاموا بأخذ الهاتف منه دون أن يعلموا بإصابة شقيقهم.
 
وأضاف: عند عودتهم لأخيهم فوجئوا بإصابة أحمد ببتر في اليدين والقدم فقاموا بالإسراع به إلى مستشفى سمنود وابلغونا بالحادث فقمنا بالذهاب انا ووالدته الي المستشفي وجلسنا معه ساعتين ولكن الحاله تاخرت بسبب النزيف الشديد الذي تعرض له.
 
وأوضح: أبلغني الأطباء أنه سيقوم بجراحه عاجلة من أجل إيقاف النزيف ثم ينقل بعد ذلك إلى مستشفي المنصورة الجامعي ، ولكن إرادة الله فوق كل شي وتوفي نجلي ، مشيرًا ألي أن رجال المباحث تكثف جهودها من أجل القبض علي الجاني.


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