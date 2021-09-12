أسرة شهيد السرقة بالإكراه تروي تفاصيل قتله بيد لص ألقاه من قطار بالغربية..لايف

وقال الأب أحمد الرفاعي لـ "اليوم السابع"، أن نجله خرج صباح يوم السبت مسافرا إلى مدينة المنصورة للتنزه هو وشقيقه التوأم، وخلال عودته وأثناء مرور القطار على قرية تابعة لمركز سمنود فوجي بأحد اللصوص يقوم بسرقة هاتفه ودفعه من القطار، فقام شقيقه وأحد أقاربه بالفرار وراء اللص للإمساك به وبالفعل لحقوا باللص وقاموا بأخذ الهاتف منه دون أن يعلموا بإصابة شقيقهم.

وأضاف: عند عودتهم لأخيهم فوجئوا بإصابة أحمد ببتر في اليدين والقدم فقاموا بالإسراع به إلى مستشفى سمنود وابلغونا بالحادث فقمنا بالذهاب انا ووالدته الي المستشفي وجلسنا معه ساعتين ولكن الحاله تاخرت بسبب النزيف الشديد الذي تعرض له.

وأوضح: أبلغني الأطباء أنه سيقوم بجراحه عاجلة من أجل إيقاف النزيف ثم ينقل بعد ذلك إلى مستشفي المنصورة الجامعي ، ولكن إرادة الله فوق كل شي وتوفي نجلي ، مشيرًا ألي أن رجال المباحث تكثف جهودها من أجل القبض علي الجاني.