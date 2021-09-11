يخص التنسيق.. دليل الطالب للبرامج الجديدة وشروطها بكلية هندسة جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

مع بداية كل عام دراسى جديد تسعى كل كلية بالجامعات المصرية للإعلان عن برامجها الجديدة والتى تسعى من خلالها على تقديم طالب قادر على المنافسة فى سوق العمل وتأهيله بالمهارات والبرامج الدراسية المميزة.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل البرامج الجديدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، كما يلى :

برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة المواد بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والاتمتة بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة (علمي رياضة)، وبرنامج هندسة البنية التحتية المدنية (علمي رياضة)، و برنامج الإسكان والتطوير العمرانى (علمي رياضة)

4 برامج جديدة تم إضافتها مؤخرا وتمنح شهادة مزدوجة فى مجال نظم الاتصالات و التصنيع و الطاقة والميكاترونيات، حيث تمنح البرامج الأربعة الشهادة المزدوجة من كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة ، لتصبح بذلك جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية.

وتمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة، من شركاء بألمانيا، إيطاليا و المملكة المتحدة- إنجلترا ،وأكدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه لا يشترط السفر للحصول على الشهادة المزدوجة، و إذا رغب الطالب السفر لفصل دراسى أو أكثر يمنح تخفيض على المصروفات الدراسية بلندن، و يتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب فى جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية على معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق و الواجبات للطلاب المسجلين فى الجامعة بلندن.

كما يحق للطلاب بتلك البرامج الدخول و استخدام الموارد الرقمية و الدخول على مواقع الجامعة و استخدام المكتبة الالكترونية و خلافه، و لهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن و تخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، و لكن السفر ليس اجباريا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا.

وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا فى البرامج ، برنامج العمارة والعمران البيئى، وبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، وبرنامج هندسة البناء، وبرنامج هدسة نظم الاتصالات، وبرنامج هندسة التصنيع، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، كما يمنح الطالب فى البرنامج الآتية الشهادة المزدوجة ، وهى برنامج هندسة المواد من جامعة كلاوسهال بألمانيا، بعض قضاء السنة النهائية في المانيا ، وبرنامج عمارة تنسيق المواقع من جامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا بعض قضاء آخر عامان بإيطاليا.