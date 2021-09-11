اليوم السابع
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وزير العدل: إثبات خانة الديانة مهمة بأى شكل بسبب الأحوال الشخصية

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:19 م
وزير العدل: إثبات خانة الديانة مهمة بأى شكل بسبب الأحوال الشخصية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب محمد عبد العظيم

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعا: "ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية".

 

وأضاف وزير العدل، خلال حلقة نقاشية بعنوان: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاسنان: "المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن الشكل".


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حقوق الانسان

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